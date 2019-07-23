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Общество

Советник губернатора Татьяна Пахомова поздравила жительницу Дновского района с 90-летием

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его советник, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова поздравила местную жительницу Софию Васильеву с 90-летием. Как рассказала Татьяна Пахомова Псковскому агентству информации, подобные поздравления - знаки внимания всем жителям региона, которые отмечают 90-летие, 95-летие и 100-летие. По традиции представители власти приходят к пожилым людям с открытками и подарками. В домах собираются дети, внуки и правнуки. В этот день звучит много тёплых слов в адрес юбиляров.

«Желаю здоровья, жить в окружении любящей семьи, душевного благополучия. Спасибо Вам и низкий поклон, София Александровна», - пожелала Татьяна Пахомова.

По словам советника главы региона, такие встречи важны не только для членов семьи, но и для гостей - это возможность перенять богатейший опыт и узнать об истории района. 

 

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