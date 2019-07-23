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Общество

Крышки канализационных люков пропали на улицах Индустриальной и Литейной в Пскове

В Пскове на участке улицы Индустриальной от пересечения с улицей Новаторов в сторону Литейной и на самой улице Литейной неизвестные сняли крышки с канализационных люков. Открытыми оказались 7 колодцев вдоль проезжей части, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время на месте отсутствующих крышек положены баллоны, установлены поломанные ограждения, воткнуты ветки.

«Воруют по 6-8 штук в день, устали уже ставить, не накупиться нам, - прокомментировал ситуацию начальник Управления городского хозяйства Пскова Николай Баринов. - Не знаем, как бороться, в УВД звонили, сотрудники водоканала ходили по пунктам сбора металлолома. Воруют, разбирают и сдают в металлолом». Он принял сообщение о новой пропаже к сведению.

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