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Общество

Двух таджиков и одного узбека незаконно зарегистрировали у себя псковичи

В Псковской области выявлены три случая фиктивной регистрации иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в Пушкинских Горах 51-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в доме на Зеленом переулке гражданина Таджикистана. Она дала признательные показания. В Печорах 31-летний местный житель поставил на миграционный учет в доме на улице Юрьевской приезжего из Узбекистана. А в посёлке Красный Луч Бежаницкого района 49-летний мужчина также фиктивно постановил на регистрационный учет в доме на Школьном переулке гражданку Таджикистана. По данным фактам полиция проводит проверки.

В ведомстве подчеркнули, что это не единичный случай фиктивной постановки иностранцев на регистрационный учет в Псковской области. Так, жительница Стругокрасненского района фиктивно поставила на регистрационный учет в своем доме шестерых граждан Украины.

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