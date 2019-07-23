Двух таджиков и одного узбека незаконно зарегистрировали у себя псковичи

18:13, 23 июля 2019, ПАИ

В Псковской области выявлены три случая фиктивной регистрации иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в Пушкинских Горах 51-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в доме на Зеленом переулке гражданина Таджикистана. Она дала признательные показания. В Печорах 31-летний местный житель поставил на миграционный учет в доме на улице Юрьевской приезжего из Узбекистана. А в посёлке Красный Луч Бежаницкого района 49-летний мужчина также фиктивно постановил на регистрационный учет в доме на Школьном переулке гражданку Таджикистана. По данным фактам полиция проводит проверки.

В ведомстве подчеркнули, что это не единичный случай фиктивной постановки иностранцев на регистрационный учет в Псковской области. Так, жительница Стругокрасненского района фиктивно поставила на регистрационный учет в своем доме шестерых граждан Украины.