Более 2,5 тонн голубики и малины из Белоруссии не пропустили через границу в Невельском районе

17:47, 23 июля 2019, ПАИ

В деревне Лобок Невельского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу более 2,5 тонн ягод из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в двух машинах везли 1,9 тонн голубики и 650 килограммов малины. Ягоды направлялись на предприятия в Москву и Санкт-Петербург.

Согласно Указанию Россельхознадзора, с 1 октября 2018 года через ФКП «Лобок» разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является Белоруссия.

По факту выявленного нарушения были выданы предписания о возврате продукции на территорию Белоруссии.