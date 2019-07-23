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Общество

Более 2,5 тонн голубики и малины из Белоруссии не пропустили через границу в Невельском районе

В деревне Лобок Невельского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу более 2,5 тонн ягод из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в двух машинах везли 1,9 тонн голубики и 650 килограммов малины. Ягоды направлялись на предприятия в Москву и Санкт-Петербург.

Согласно Указанию Россельхознадзора, с 1 октября 2018 года через ФКП «Лобок» разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является  Белоруссия.

По факту выявленного нарушения были выданы предписания о возврате продукции на территорию Белоруссии.

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