Воздух будет остывать: синоптики дали прогноз на предстоящую неделю
Погодой на Северо-Западе России на предстоящей неделе будет управлять атлантический циклон. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
В регионе не обойдётся без дождей, местами с грозами и порывистым ветром, воздух будет остывать.
Самая прохладная погода ожидается на севере. Днём там прогнозируют до +10…+15 градусов. А в южной части температуры будут достигать +18…+23 градусов.
Ранее сообщалось, что завтра, 15 июня, в Псковской области прогнозируют дожди, грозы и до +20 градусов. А сегодня непогода принесла в Псков град.
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