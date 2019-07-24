«Тихая охота»: Где в Псковской области собирают больше всего грибов

14:23, 24 июля 2019, ПАИ

Грибной «бум» ожидаемо охватил Псковскую области после продолжительных дождей. Грибники-любители и профессионалы уже меряются своим уловом в социальных сетях. Псковское агентство информации изучило: кто, где и сколько находит грибов.

Лидер спортивного движения Street Workout пскович Виталий Дидыч подтвердил, что грибов в лесу более чем достаточно, подкрепив (как и обязывает его служба) свои успехи доказательствами — фотографии грибов спортсмен разместил в instagram. Однако, как истинный охотник называть грибные места он не стал.

«В хорошую погоду собирать белые боровики одно удовольствие», — написал Виталий.

За Изборском наполнил грибами три корзины наш любимый и уважаемый актер Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина Сергей Попков. «Первые хорошие грибочки в 2019 году. Надеюсь, только начало грибного сезона», — сообщил он.

Не только псковичи радуются благам природы, но и москвичи. «Радости московских гостей нет предела от наших псковских мест», — рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова в своем Instagram.

Грибы грибами, но не стоит забывать о самых назойливых обитателях леса — комарах. Чаще других на них жалуются гдовичи. Некоторым местным грибникам «пятую точку» кровопийцы «грызли, как бобры». Зато гдовские леса, так любимые многими дачниками, как всегда плодородны.

В особенности богата Черневская волость — там, как видите, местные жители собирают лисички не корзинами, а ящиками.

Довольны уловами грибники и в окрестностях Середки, и в лесах Печорского и Невельского районов. Итог: грибы есть, и они всюду.

Не повезло, пожалуй, лишь одному «охотнику», который выбрался в лес за грибами, - член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов специально встал в 6 утра.

«Леса много, грибов мало. И стоило в 6 утра вставать», — поделился общественник грустной новостью в своем Facebook. Первый блин всегда комом, Алексей!

Подумайте о безопасности!

Чтобы вас не постигла участь «потеряшек» в коварных лесах региона, ГУ МЧС России по Псковской области убедительно просит топать в лес с заряженным смартфоном и полным балансом на счету, а также в яркой одежде и необходимыми лекарствами. И, конечно, спрей от комаров будет весьма кстати.

Не лишним взять компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. А еще лучше, ребята, если у вас проблемы с ориентацией в пространстве, возьмите с собой старый-добрый Garmin, «отбейте точку» и в путь.

Если всё плохо и вы заблудились, главное, как ни странно, — не паниковать и прислушаться к крикам, шумам машин и лаю собак.

В ведомстве пояснили, что если вы точно знаете, что вас будут искать, останьтесь на месте, разведите костер, поскольку по дыму найти человека легче. А если ищете дорогу сами, то старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу.

Кстати, можно подавать звуковые сигналы ударами палки о деревья, звук от которых далеко расходится по лесу, а также оставлять по дороге «зарубки».

Если ночь застала в лесу, лучше выбрать для ночлега высокое и сухое место, желательно у большого дерева. Там заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Сядьте спиной к дереву, разожгите перед собой костер и поддерживайте его всю ночь. Для связи со спасателями звоните на номер 112.

Всем удачной «охоты», грибов хватит на всех! И до встречи в лесу!