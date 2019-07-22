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Спорт

Псковские боксёры провели матчевую встречу со спортсменами из Белоруссии

Фотография предоставлена Арсланом Байрамовым.

21 июля в Пскове в центре единоборств состоялась матчевая встреча по боксу между спортсменами из Пскова и Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на портал «Псковский спорт».

Перед началом поединков для начинающих боксеров провел мастер-класс чемпион WBO Артур Акавов. Также участники встречи традиционно провели церемонию возложения цветов к мемориалу, установленному у центра единоборств в память о Великой Отечественной войне.

После этого самым активным псковским спортивным клубам вручили новые удостоверения и инвентарь. Далее прошли бои между псковскими и белорусскими боксёрами. Всего прошло девять поединков в различных весовых категориях. Наиболее интересным боем стала встреча пустошкинского боксера Савелия Юринова и Олега Абдулаева из Минска. Этот бой позволил переломить ход соревнований в пользу псковичей, которые в итоге победили.

Главный тренер сборной СЗФО по боксу Вадим Голик отметил, что у боксёров Псковской области уже есть опыт проведения товарищеских встреч со спортсменами из Москвы, Новгорода, Чечни. Он подчеркнул, что в этот раз в Пскове прошла первая международная матчевая встреча, на которой боксерские школы смогли обменяться опытом.

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