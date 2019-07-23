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Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная получила удостоверение кандидата для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №13 (Запсковье). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в территориальной избирательной комиссии Пскова.

Галина Неваленная родилась в 1961 году, имеет высшее образование, проживает в Пскове. На выборы её выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Её кандидатуру на предварительном внутрипартийном голосовании поддержали 77,40% избирателей (298 из 385 человек).

Дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу назначены в связи с тем, что Дмитрий Михайлов (КПРФ) отказался от депутатского мандата муниципального уровня 13 декабря 2018 года и получил вакантный мандат в региональном парламенте. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

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