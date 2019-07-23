Фестиваль военно-исторического фольклора пройдёт в Островском районе 2 августа

21:20, 23 июля 2019, ПАИ

2 августа в 16:00 в деревне Шики Островского района пройдёт областной фестиваль «Когда мы были на войне...», где соберутся почитатели военно-исторического фольклора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В рамках фестиваля пройдут возложение цветов к мемориалу погибшим жителям деревни Шики в годы Великой Отечественной войны, праздничная проходка по главной деревенской улице, частушечный круг.

Зрителей мероприятия ждёт также программа, в рамках которой будут исполняться песни военных лет, частушки, прозвучат стихи, рассказы, фронтовые байки. Также в рамках фестиваля пройдет конкурс блюд военно-полевой кухни.

В мероприятии примут участие более 150 человек из 15 районов Псковской области. Организаторами фестиваля выступают Шиковский сельский Дом культуры, центр культуры Островского района «Юбилейный» и Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области.