До 18 градусов тепла и дожди прогнозируются в Псковской области 21 сентября

20:42, 20 сентября 2026, ПАИ

Облачная, днём с прояснениями погода прогнозируется в Псковской области завтра, 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью ожидается дождь, местами сильный, днём – кратковременные дожди.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 8–13 метров в секунду.

Температура по Псковской области ночью составит +8...+13 градусов., днём – до +13...+18 градусов. В Пскове ночью прогнозируется дождь, днём – кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +10...+12 градусов, днём – до +16...+18 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее сообщалось, что дождливую неделю на Северо-Западе РФ прогнозируют синоптики.