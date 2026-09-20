До 18 градусов тепла и дожди прогнозируются в Псковской области 21 сентября
Облачная, днём с прояснениями погода прогнозируется в Псковской области завтра, 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью ожидается дождь, местами сильный, днём – кратковременные дожди.
Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 8–13 метров в секунду.
Температура по Псковской области ночью составит +8...+13 градусов., днём – до +13...+18 градусов. В Пскове ночью прогнозируется дождь, днём – кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +10...+12 градусов, днём – до +16...+18 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Ранее сообщалось, что дождливую неделю на Северо-Западе РФ прогнозируют синоптики.
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