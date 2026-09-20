Единый день голосования в Псковской области завершён

20:36, 20 сентября 2026, ПАИ

Избирательные участки в Псковской области закрылись, завершился и приём голосов в дистанционном электронном формате. Члены избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов и подведению итогов избирательных кампаний.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области 18 сентября в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в Псковской области проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Всего в Псковской области работало 567 избирательных участков. На каждом из них действовали видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков поступал в Центр общественного наблюдения.

Общее количество избирателей, включённых в список, составило 441 412 человек без учёта ДЭГ. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) оставил 53 791 избиратель.

Псковичи могли проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате.

К 18:00 явка в Псковской области составила 43,11 %, на выборах с помощью ДЭГ – 90 %.