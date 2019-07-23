Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля

21:40, 23 июля 2019, ПАИ

24 июля в день святой равноапостольной великой княгини Ольги в Пскове состоится праздник Свято-Троицкого кафедрального собора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационно-туристском центре Псковской области.

Накануне праздника, 23 июля, в соборе прошло всенощное бдение. 24 июля запланировано проведение двух божественных литургий – в 7:00 и в 10:00. Последнюю литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. После службы на Вечевой площади Псковского кремля состоится торжественный молебен.

Свято-Троицкий собор — православный храм в Пскове. Он входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома и является главным его строением. Храм является объектом культурного наследия России федерального значения. Собор был построен в 1699 году. Это уже четвёртое по счёту здание. Предыдущие три были разрушены.