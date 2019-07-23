0
21:40
Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
20:38
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы
18:20
На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
18:08
Ганза в Пскове - 2019: Организаторы подвели итоги проведения фестиваля
18:02
Псковичи возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
17:29
Программа празднования Дня Псковского района: Когда и где пройдёт, что посмотреть
16:59
Псков отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Еще новости
Общество

Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля

24 июля в день святой равноапостольной великой княгини Ольги в Пскове состоится праздник Свято-Троицкого кафедрального собора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационно-туристском центре Псковской области.

Накануне праздника, 23 июля, в соборе прошло всенощное бдение. 24 июля запланировано проведение двух божественных литургий – в 7:00 и в 10:00. Последнюю литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. После службы на Вечевой площади Псковского кремля состоится торжественный молебен.

Свято-Троицкий собор — православный храм в Пскове. Он входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома и является главным его строением. Храм является объектом культурного наследия России федерального значения. Собор был построен в 1699 году. Это уже четвёртое по счёту здание. Предыдущие три были разрушены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
23 июля 2019
Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы
23 июля 2019
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы
На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
23 июля 2019
На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
Псковичи возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
23 июля 2019
Псковичи возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
Программа празднования Дня Псковского района: Когда и где пройдёт, что посмотреть
23 июля 2019
Программа празднования Дня Псковского района: Когда и где пройдёт, что посмотреть
Псков отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
23 июля 2019
Псков отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли
23 июля 2019
31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли
Следующие Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2033 году
23 июля 2019
Следующие Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2033 году

Идет загрузка...