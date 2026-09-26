Отопительный сезон в Бежаницком районе стартует 28 сентября
Отопительный сезон в Бежаницком районе начинается с 28 сентября. Об этом сообщила глава округа Елена Иванова в своём канале в MAX.
Тепло будет поступать постепенно: сначала в социальные учреждения, а затем в жилой фонд (многоквартирные дома).
«Процесс запуска сложный, поэтому батареи могут прогреться не у всех сразу, а в течение нескольких дней. Прошу набраться терпения. Коммунальные службы делают всё возможное, чтобы в домах стало тепло как можно скорее», – отметила Елена Иванова.
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