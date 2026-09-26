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Ветеран СВО Сергей Богомолов провёл шахматный турнир для детей в Пскове

Шахматный турнир, организатором которого выступил ветеран боевых действий, участник СВО Сергей Богомолов, прошёл в Пскове. Мероприятие состоялось при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

  • Ветеран СВО Сергей Богомолов провёл шахматный турнир для детей в Пскове
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Ветеран СВО Сергей Богомолов провёл шахматный турнир для детей в Пскове
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Ветеран СВО Сергей Богомолов провёл шахматный турнир для детей в Пскове
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Сергей Богомолов – коллекционер шахмат. В его коллекции несколько десятков наборов разных эпох, особую ценность представляют уникальные экземпляры, выпущенные в 20–30-х годах прошлого века. Именно это увлечение, по словам ветерана, помогло ему пройти путь реабилитации после ранения и снова почувствовать вкус к жизни.

В начале встречи в школе № 21 Пскова Сергей Богомолов провёл урок мужества, где рассказал ребятам о себе, о специальной военной операции и о том, как шахматы стали его отдушиной. Также ветеран поделился со школьниками своим поэтическим творчеством.

Затем в стенах филиала фонда состоялся шахматный турнир, в котором приняло участие восемь юных спортсменов. Перед началом турнира к участникам обратились руководитель филиала фонда Надежда Васильева и руководитель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов.

Победитель соревнования сыграл партию с ветераном. Все участники получили сладкие призы.

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