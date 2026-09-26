В Минздраве рассказали, как восстанавливается организм после отказа от курения

23:38, 26 сентября 2026, ПАИ

Чем раньше человек откажется от курения – тем лучше для его здоровья. Даже один день без никотина является важным шагом навстречу восстановлению организма, отметили специалисты Министерства здравоохранения России.

Табачный дым опасен для органов дыхания из-за высокой температуры и большого количества свободных радикалов: они повреждают слизистую оболочку бронхов и дыхательных путей. Также курение вызывает хроническое воспаление, которое приводит к серьёзным последствиям, в том числе к формированию фиброза или рубцовой ткани в дыхательных путях и лёгких.

Специалисты Минздрава подготовили информационные карточки, в которых описали, как восстанавливается организм после отказа от курения на разных этапах – от первых часов до нескольких лет без никотина. Подробности – в карточках.