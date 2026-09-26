Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Центральном парке в Бежаницах. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В мероприятии приняли участие жители посёлка, школьники, волонтёры и активисты «Движения первых».
Участники вышли на совместную прогулку, чтобы поддержать своё здоровье и зарядиться энергией. Организаторы напомнили, что 10 000 шагов в день – эффективная норма для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, профилактики ожирения, улучшения обмена веществ, снижения стресса и укрепления иммунитета.
Елена Иванова поблагодарила всех участников и призвала жителей делать ежедневные прогулки частью своего распорядка.
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