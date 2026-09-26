Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах

23:24, 26 сентября 2026, ПАИ

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Центральном парке в Бежаницах. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие жители посёлка, школьники, волонтёры и активисты «Движения первых».

Участники вышли на совместную прогулку, чтобы поддержать своё здоровье и зарядиться энергией. Организаторы напомнили, что 10 000 шагов в день – эффективная норма для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, профилактики ожирения, улучшения обмена веществ, снижения стресса и укрепления иммунитета.

Елена Иванова поблагодарила всех участников и призвала жителей делать ежедневные прогулки частью своего распорядка.