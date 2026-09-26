Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Порхове
Традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка развернулась в Порхове. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».
С самого утра здесь было много и продавцов, и покупателей. В торговых рядах предлагали продукты местных фермеров и производителей: свежие овощи и фрукты, мёд, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, ягоды, варенье и сыр.
Ранее сообщалось, что сельскохозяйственные ярмарки прошли в Гдове, Великих Луках и Псковском районе.
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