Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Порхове

22:01, 26 сентября 2026, ПАИ

Традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка развернулась в Порхове. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

С самого утра здесь было много и продавцов, и покупателей. В торговых рядах предлагали продукты местных фермеров и производителей: свежие овощи и фрукты, мёд, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, ягоды, варенье и сыр.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственные ярмарки прошли в Гдове, Великих Луках и Псковском районе.