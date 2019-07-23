Реестр лишенных родительских прав граждан создадут в России

22:08, 23 июля 2019, ПАИ

В России будет создан реестр лишенных родительских прав. Соответствующий закон приняла Госдума в окончательном чтении. Новый закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года, сообщает «Российская газета».

Закон установит перечень персональных данных граждан, которые не могут быть усыновителями, попечителями или опекунами, поскольку ранее были лишены родительских прав. Для пополнения реестра суды будут отправлять выписки из своих решений о лишении родительских прав, что позволит органам опеки и попечительства вносить информацию в банк данных.

Согласно семейному кодексу лишенные родительских прав граждане не могут усыновить ребенка или стать его опекуном. Между тем в стране происходят подобные случаи из-за плохого взаимного обмена сведениями между компетентными органами.

Принятый закон позволит навести порядок в данной сфере. Модернизация банка данных позволит в режиме бесперебойного процесса ввести в эксплуатацию дополнительный раздел, позволяющий осуществлять учет лиц, не имеющих прав на усыновление, опекунство и попечительство.