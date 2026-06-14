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Общество

День донора крови отмечают в мире

Всемирный день донора крови отмечают сегодня, 14 июня, пишет calend.ru. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868–1943) – австрийского врача и иммунолога, нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Фото: ПАИ

Праздник координируют Международная федерация организаций доноров крови, Международное общество по переливанию крови, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Всемирная организация здравоохранения. В мероприятиях принимают участие все государства – участники ООН, национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца, десятки добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира.

Переливание крови и продуктов крови ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Ежегодно в мире регистрируется около 118,5 миллиона донаций крови, примерно половина из них приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16 % населения мира.

Напомним, что Национальный день донора в России отмечают ежегодно 20 апреля.

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