В Роскачестве дали рекомендации, как не попасться на уловки мошенников при покупке тура

14:53, 14 июня 2026, ПАИ

Специалисты Роскачества посоветовали туристам соблюдать «презумпцию недоверия» при выборе туроператора. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

В ведомстве пояснили, что наличие кол-центра и документов не является гарантией надёжности компании. Потенциальным путешественникам рекомендовано проверять в поисковых системах актуальные сведения об организации и выбранном отеле, а также убедиться, что туроператор внесён в федеральный реестр, обладает финансовыми гарантиями, срок действия которых покрывает период поездки.

В Роскачестве подчеркнули, что покупать билеты и туры следует только на официальных сайтах крупных и известных агентств. При этом важно внимательно изучать доменное имя ресурса и дату его создания. Если сайт был зарегистрирован всего несколько месяцев назад, высока вероятность, что он создан мошенниками.

Кроме того, эксперты предупредили, что не стоит переводить деньги за тур частному лицу. Поводом для беспокойства также должно стать требование внести полную стоимость сразу – под предлогом скидки или с давлением для принятия быстрого принятия решения.

В Роскачестве раскрыли типичные схемы злоумышленников при фишинговых продажах. Они создают сайты, копирующие оформление настоящих туристических агентств, используют похожие названия, выдуманные реквизиты либо реквизиты реальных, но уже не работающих фирм. Такие ресурсы рекламируются в соцсетях и спам-рассылках. Жертв привлекают большими скидками и выгодными условиями.

По словам экспертов, из-за высокой стоимости путёвок к автоматическому фишингу подключается ручная социальная инженерия: лжеменеджеры отвечают на звонки, общаются с клиентами и высылают поддельные ваучеры, договоры с печатями и подписями.