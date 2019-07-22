«ВДВ-Купол» завоевал кубок Пскова по футболу
Команда «ВДВ-Купол-ПЭМЗ» стала обладателем кубка Пскова по футболу, сообщается в группе 76-й дивизии ВДВ Пскова в социальной сети «ВКонтакте».
Традиционный титул в рамках празднования Дня города разыграли «ВДВ-Купол-ПЭМЗ» и «Автофаворит». Матч проходил на стадионе ПДО. Десантники победили со счётом 4:0. На финальном матче присутствовал уроженец Псковской области, легендарный российский футболист Дмитрий Аленичев.
В мае команда «ВДВ-Купол-ПЭМЗ» выиграла суперкубок Пскова по футболу. Примечательно, что в том матче десантники также победили «Автофаворит» со счётом 4:0.