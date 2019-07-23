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Культура

На Михайловские чтения приглашает Пушкинский заповедник

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает на Михайловские Пушкинские чтения, которые более 50 лет проводятся в августе. В них могут принять участие педагоги и сотрудники музеев, исследователи истории и теории литературы, философы, историки, представители  других отраслей науки, искусства и культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе заповедника Лидия Токарева.

Проводя чтения, музей отмечает годовщины приезда поэта в псковское родовое имение в так называемую северную ссылку в конце лета 1824 года. В нынешнем году конференция приурочена к 195-летию этого события и посвящена 220-летию со дня рождения Пушкина.

Предстоящие чтения, по музейной традиции, названы строкой из Пушкина: «…Душа в заветной лире…». По замыслу организаторов, такая «формула» должна объединить ряд вопросов, предлагаемых к обсуждению, а именно: «А. С. Пушкин и исторический жребий России», «Современная филология и журналистика об А. С. Пушкине», «Пушкинская поэзия и западная культура», «Современное пушкиноведение: итоги и перспективы», «Записка «О народном воспитании»: актуальность пушкинских идей сегодня», «...Россия слишком мало известна русским...», «Венок Пушкину в русской культуре (кино, живопись, театр, литература)».

Пленарные заседания Михайловских Пушкинских чтений назначены на 21 и 22 августа. Они пройдут в Научно-культурном центре музея (посёлок  Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Подробнее о предстоящей конференции, отдельных моментах её организации, способах связи с устроителями и так далее можно узнать на официальном сайте заповедника.  Для того чтобы стать слушателем чтений (с правом обсуждать услышанное в ходе заседаний), предварительная регистрация не требуется.

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