Прокуратура обязала власти Струг Красных убрать мусор возле здания администрации

09:28, 24 июля 2019, ПАИ

В Стругокрасненском районе прокуратура выявила захламленные земельные участки, которые прилегают к лесам и могут привести к возникновению лесного пожара, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На этих участках, отметили в ведомстве, расположены здания администрации городского поселения «Струги Красные», Стругокрасненская межрайонная больница, ЗАО «ДСПМК» и ООО «Стромпесок». Территории возле этих учреждений и организаций замусорены пожнивными и порубочными остатками, валежником, бытовым мусором и остатками сухой травы.

В связи с этим прокуратура направила руководителям учреждений и предприятий представления с требованием устранить выявленные нарушения. В настоящее время прилегающие к лесному фонду земельные участки очистили. При этом ряд ответственных за противопожарную безопасность лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В ведомстве добавили, что в проверке принимали участие сотрудники ОНД по Плюсскому и Стругокрасненскому районам УНД ГУ МЧС России по Псковской области, а также Стругорасненского лесничества.