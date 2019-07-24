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Общество

За возможность покурить в российском аэропорту придётся платить

В законопроекте о возвращении курительных комнат в российские аэропорты предполагает введение платы за пользование ими. Об этом пишет газета «Известия».

Первый заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Государственной Думы РФ Олег Нилов заявил, что курилки в аэропорту можно считать бизнесом, поэтому такая услуга должна быть платной. Один из депутатов Госдумы предположил, что за возможность покурить в аэропорту нужно взимать плату от 50 до 100 рублей. 

На данный момент, отмечает газета, поправки к законопроекту о возвращении курительных комнат в аэропорты полностью не готовы, поэтому пока сложно сказать. В каком виде будет принят окончательный документ.

Курение в аэропортах запрещено с 2013 года. До этого момента на аэровокзалах работали курительные комнаты.

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