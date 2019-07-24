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Общество

На увеличении штрафов за экологические нарушения настаивает Росприроднадзор

Росприроднадзор настаивает на значительном увеличении штрафов за экологические нарушения. Об этом со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову сообщает газета «Известия».

Светлана Радионова отметила, что сейчас штрафы в среднем составляют от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.  Она уверена, что для юридических лиц их размер нужно поднять до 50 тысяч – 1 млн рублей, а также ввести возможность приостановки деятельности предприятия. Штраф для индивидуальных предпринимателей, считает глава ведомства, должен быть от 10 тысяч до 500 тысяч рублей, для физических лиц — от 5 тысяч до 50 тысяч рублей.

Руководитель Росприроднадзора заявила об усилении контроля за экологией и рассчитывает, что в результате и отношение граждан к этому вопросу изменится. «Через два года человек сам не захочет оставлять мусор где-нибудь в лесу», - уверена Светлана Радионова.

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