На увеличении штрафов за экологические нарушения настаивает Росприроднадзор

09:44, 24 июля 2019, ПАИ

Росприроднадзор настаивает на значительном увеличении штрафов за экологические нарушения. Об этом со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову сообщает газета «Известия».

Светлана Радионова отметила, что сейчас штрафы в среднем составляют от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Она уверена, что для юридических лиц их размер нужно поднять до 50 тысяч – 1 млн рублей, а также ввести возможность приостановки деятельности предприятия. Штраф для индивидуальных предпринимателей, считает глава ведомства, должен быть от 10 тысяч до 500 тысяч рублей, для физических лиц — от 5 тысяч до 50 тысяч рублей.

Руководитель Росприроднадзора заявила об усилении контроля за экологией и рассчитывает, что в результате и отношение граждан к этому вопросу изменится. «Через два года человек сам не захочет оставлять мусор где-нибудь в лесу», - уверена Светлана Радионова.