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Общество

За конструктивное взаимодействие поблагодарил Михаил Ведерников прокуратуру Псковской области

За конструктивное взаимодействие поблагодарил прокуратуру Псковской области и её руководителя Сергея Белова губернатор Михаил Ведерников.  «Для нас особенно важно, что прокуратура области относится к своим обязанностям неформально, вы оперативно помогаете нам находить проблемные точки. Вместе мы открыто и конструктивно решаем проблемы», - заявил глава региона. Об этом с расширенного заседания коллегии областной прокуратуры 24 июля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что в регионе снизилась подростковая преступность, увеличилось количество детей-сирот, которые получили жильё. 

Губернатор заявил, что администрация Псковской области открыта и готова к совместной работе. «Я уверен, что общими усилиями мы решим все поставленные задачи», -  подчеркнул он.

Михаил Ведерников пожелал прокуратуре успешной работы и вручил благодарственные письма администрации области отличившимся сотрудникам надзорного ведомства.

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