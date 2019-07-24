За конструктивное взаимодействие поблагодарил Михаил Ведерников прокуратуру Псковской области

10:38, 24 июля 2019, ПАИ

За конструктивное взаимодействие поблагодарил прокуратуру Псковской области и её руководителя Сергея Белова губернатор Михаил Ведерников. «Для нас особенно важно, что прокуратура области относится к своим обязанностям неформально, вы оперативно помогаете нам находить проблемные точки. Вместе мы открыто и конструктивно решаем проблемы», - заявил глава региона. Об этом с расширенного заседания коллегии областной прокуратуры 24 июля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что в регионе снизилась подростковая преступность, увеличилось количество детей-сирот, которые получили жильё.

Губернатор заявил, что администрация Псковской области открыта и готова к совместной работе. «Я уверен, что общими усилиями мы решим все поставленные задачи», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников пожелал прокуратуре успешной работы и вручил благодарственные письма администрации области отличившимся сотрудникам надзорного ведомства.