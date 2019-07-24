0
11:41
В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения
11:16
Прокуратура Псковской области проверит работу учреждений здравоохранения
10:47
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
10:38
За конструктивное взаимодействие поблагодарил Михаил Ведерников прокуратуру Псковской области
10:11
Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации
09:37
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём святой княгини Ольги
21:40
Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
Еще новости
Общество

Занятия для родителей о детских автокреслах пройдут во всех роддомах Псковской области

Во всех роддомах Псковской области для молодых родителей будут организованы тренинги по выбору и использованию детских автокресел.  Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков на пресс-конференции, которая 24 июля прошла в Псковском перинатальном центре в рамках старта трёхлетнего проекта по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках тренингов родителям будут рассказывать о правилах перевозки детей в автомобиле, о сертифицированных детских удерживающих устройствах, о соблюдении «детского режима» на дороге, о правилах перехода проезжей части дороги с коляской.  

Денис Сачков поблагодарил авторов проекта, который будет реализован в 100 городах страны. По его словам, родители должны понять, что детское удерживающее устройство – это «оберегающее детей устройство».

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, напомнил, что в этом году стартовал национальный проект «Безопасные и качественные проекты», в который входят три региональных программы. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется пешеходным переходам в близи социальных учреждений, при этом заметил, что пешеходных переходов, не соответствующих нормативам, в регионе достаточно много.

«Детский травматизм - очень важный вопрос, и ему требуется уделять должное внимание», - заявил Борис Елкин.

И. о. начальника УМВД России по Псковской области Сергей Семенов рассказал об акциях, направленных на профилактику детского травматизма. Он подчеркнул, что удалось сократить число ДТП с детьми с 35 в прошлом году до 23 в текущем. Сократилось и число пострадавших в авариях детей – с 74 до 29.

Отмечалось также, что в прошлом году на дорогах Псковской области зафиксировали 133 ДТП, в которых четверо детей погибли и 188 пострадали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения
24 июля 2019
В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения
Прокуратура Псковской области проверит работу учреждений здравоохранения
24 июля 2019
Прокуратура Псковской области проверит работу учреждений здравоохранения
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
24 июля 2019
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
За конструктивное взаимодействие поблагодарил Михаил Ведерников прокуратуру Псковской области
24 июля 2019
За конструктивное взаимодействие поблагодарил Михаил Ведерников прокуратуру Псковской области
Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации
24 июля 2019
Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём святой княгини Ольги
24 июля 2019
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём святой княгини Ольги
Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
23 июля 2019
Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы
23 июля 2019
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы

Идет загрузка...