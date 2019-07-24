Занятия для родителей о детских автокреслах пройдут во всех роддомах Псковской области

11:31, 24 июля 2019, ПАИ

Во всех роддомах Псковской области для молодых родителей будут организованы тренинги по выбору и использованию детских автокресел. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков на пресс-конференции, которая 24 июля прошла в Псковском перинатальном центре в рамках старта трёхлетнего проекта по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках тренингов родителям будут рассказывать о правилах перевозки детей в автомобиле, о сертифицированных детских удерживающих устройствах, о соблюдении «детского режима» на дороге, о правилах перехода проезжей части дороги с коляской.

Денис Сачков поблагодарил авторов проекта, который будет реализован в 100 городах страны. По его словам, родители должны понять, что детское удерживающее устройство – это «оберегающее детей устройство».

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, напомнил, что в этом году стартовал национальный проект «Безопасные и качественные проекты», в который входят три региональных программы. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется пешеходным переходам в близи социальных учреждений, при этом заметил, что пешеходных переходов, не соответствующих нормативам, в регионе достаточно много.

«Детский травматизм - очень важный вопрос, и ему требуется уделять должное внимание», - заявил Борис Елкин.

И. о. начальника УМВД России по Псковской области Сергей Семенов рассказал об акциях, направленных на профилактику детского травматизма. Он подчеркнул, что удалось сократить число ДТП с детьми с 35 в прошлом году до 23 в текущем. Сократилось и число пострадавших в авариях детей – с 74 до 29.

Отмечалось также, что в прошлом году на дорогах Псковской области зафиксировали 133 ДТП, в которых четверо детей погибли и 188 пострадали.