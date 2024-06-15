Скульптуру «Христос в темнице» XVII века впервые увидели гости Псковского музея-заповедника

22:17, 15 июня 2024, ПАИ

Скульптуру «Христос в темнице» XVII века смогли увидеть гости Псковского музея-заповедника. Её представили впервые после реставрации, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Также гостям показали икону «Спас Вседержитель» XVII века и икону «Воскрешение Лазаря» XVII века.

Ещё одна картина является копией XVIII века с произведения П. Рубенса. На ней Спаситель в образе ребёнка играет с маленьким Иоанном Крестителем и ягнёнком. При этом сам оригинал не сохранился. Картина попала в музей из собрания настоятеля Псково-Печерского монастыря, архимандрита Алипия (Воронова).

Деревянная скульптура «Христос в темнице» конца XVII века изображает Спасителя во дни страдания и заточения. Этот сюжет был популярен в искусстве Западной Европы. С конца XVI века он проник и в церковное искусство Руси.

В конце экскурсии певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнили для гостей музея хоровые песнопения, а все участники встречи получили на память открытку с одной из картин.