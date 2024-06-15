Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скульптуру «Христос в темнице» XVII века впервые увидели гости Псковского музея-заповедника

Скульптуру «Христос в темнице» XVII века смогли увидеть гости Псковского музея-заповедника. Её представили впервые после реставрации, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Также гостям показали икону «Спас Вседержитель» XVII века и икону «Воскрешение Лазаря» XVII века.

Ещё одна картина является копией XVIII века с произведения П. Рубенса. На ней Спаситель в образе ребёнка играет с маленьким Иоанном Крестителем и ягнёнком. При этом сам оригинал не сохранился. Картина попала в музей из собрания настоятеля Псково-Печерского монастыря, архимандрита Алипия (Воронова).

Деревянная скульптура «Христос в темнице» конца XVII века изображает Спасителя во дни страдания и заточения. Этот сюжет был популярен в искусстве Западной Европы. С конца XVI века он проник и в церковное искусство Руси.

В конце экскурсии певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнили для гостей музея хоровые песнопения, а все участники встречи получили на память открытку с одной из картин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июня 2024

Экосубботник на берегу озера провели жители Опочки
15 июня 2024

Скульптуру «Христос в темнице» XVII века впервые увидели гости Псковского музея-заповедника
15 июня 2024

До 28 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 июня
15 июня 2024

Сваренный в Псковской области щавелевый суп вошёл в книгу рекордов России
15 июня 2024

В «Деревне» хорошо. День 1
15 июня 2024

Ректор ПсковГУ встретилась c призёрами олимпиады школьников по истории
15 июня 2024

Фестиваль RUFEST проходит в деревне Чернея Себежского района
15 июня 2024

Ярмарка трудоустройства пройдёт в Пскове и Великих Луках 28 июня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...