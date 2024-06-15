До 28 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 июня

21:19, 15 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 16 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём термометры покажут от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет низким.