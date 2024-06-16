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Общество

В России отмечают День медицинского работника

В третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Основанием для отмечания этого профессионального праздника служит указ президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» в редакции указа президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». Эта традиция сохраняется в странах постсоветского пространства и сегодня.

Профессия врача одна из самых старейших и уважаемых в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека – при рождении младенца – непосредственное участие принимают доктора.

Напомним, что ежегодно 12 мая отмечается День медицинских сестёр, неизменных и обязательных помощников докторов.

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