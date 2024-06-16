Сегодня на берегу Великой в Пскове откроется парк-пляж «Воздух»

10:12, 16 июня 2024, ПАИ

Сегодня в 15:00 на берегу Великой в Пскове откроется парк-пляж «Воздух» (район Солдатского пляжа).

В прибрежной зоне появилась полноценная парково-пляжная инфраструктура – лаундж-зоны, прогулочные дорожки, детская площадка, качели, площадка для занятия спортом, поля для пляжного волейбола, кабинки для переодевания. Это первый в городе пляж, где для купания предусмотрен понтон с деревянным настилом. На территории действует кафе.

Вход на территорию отдыха бесплатный, напрокат можно взять шезлонги, сапы и другой пляжный и спортивный инвентарь.

На открытии пройдут пенная вечеринка, конкурсы и соревнования с розыгрышом призов. С 20:00 до 22:00 для гостей сыграют псковские диджеи.

Новое место отдыха находится недалеко от Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Доехать сюда можно на автомобиле, а также на городских автобусах № 8 или 8а.

Локация появилась при поддержке правительства Псковской области и администрации города, а также благодаря федеральному туристическому гранту и работе инвестора Дениса Быченкова.

Ранее пространство, где создавалась новая рекреационная зона, осмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин. Также Денис Быченков стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Он рассказал, что на Солдатском пляже будет работать сертифицированный спасатель, могут появиться ещё один глэмпинг и бесплатные туалеты.