Сваренный в Псковской области щавелевый суп вошёл в книгу рекордов России
Щавелевый суп, сваренный в Псковской области, вошёл в книгу рекордов России, сообщает газета «Вперёд».
Рекорд был поставлен на фестивале «Деревня» в деревне Щукино Пустошкинского района.
Суп сварили из 20 килограммов мяса, 20 банок щавеля, 125 литров жидкости, картофеля, моркови, яиц и прочих продуктов.
Первую порцию супа-рекордсмена дегустировала бабушка организатора фестиваля Андрея Левшина.
О том, как проходил первый день фестиваля, смотрите в фоторепортаже.
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