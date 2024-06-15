Сваренный в Псковской области щавелевый суп вошёл в книгу рекордов России

20:40, 15 июня 2024, ПАИ

Щавелевый суп, сваренный в Псковской области, вошёл в книгу рекордов России, сообщает газета «Вперёд».

Рекорд был поставлен на фестивале «Деревня» в деревне Щукино Пустошкинского района.

Суп сварили из 20 килограммов мяса, 20 банок щавеля, 125 литров жидкости, картофеля, моркови, яиц и прочих продуктов.

Первую порцию супа-рекордсмена дегустировала бабушка организатора фестиваля Андрея Левшина.

О том, как проходил первый день фестиваля, смотрите в фоторепортаже.