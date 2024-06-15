Экосубботник на берегу озера провели жители Опочки

23:48, 15 июня 2024, ПАИ

Экосубботник на берегу озера Ямного провели жители Опочки. Им удалось собрать порядка пяти мешков мусора, пишет газета «Красный маяк».

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Школьники в продолжение «Марафона зелёных дел» собрали оставленный отдыхающими на берегу мусор. После уборки волонтёры устроили небольшой пикник.

«Наша команда «Движения первых» часто проводит мероприятия по уборке мусора вблизи воды. В этот раз мы поставили точку на озеро Ямное. Прекрасный водоём, но его пляж был просто ужасен. К сожалению, мусора очень много. Убрали всё, что могли. Помогать природе оставаться чистой и красивой приятно. В убранном месте гораздо легче дышится. А если ещё и сами отдыхающие будут убирать за собой, наша планета будет ещё более зелёной и прекрасной», – отметила волонтёр Анастасия Васильева.