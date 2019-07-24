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Общество

Экономия на торгах позволила увеличить объём дорожных работ в Псковской области

По результатам проведения торгов по ремонту и содержанию дорог в Псковской области образовалась экономия средств, что позволит увеличить объём дорожных работ в этом году. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.   

Новые контракты на сэкономленные средства будут разыграны до конца июля - в начале августа, чтобы в сентябре можно было приступить к работам, пояснил Борис Елкин.

По его словам, по Пскову экономия составила порядка 10 млн рублей. Эти средства будут направлены на нанесение новой дорожной разметки термопластиком на улицах Юности и Юбилейной, провести ремонтные работы на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской. Также, отметил Борис Елкин, дополнительные средства выделены на ремонт подъездов к Псковскому перинатальному центру, областной и городской больницам.

«Сейчас благоприятная погода для строительно-ремонтных работ», - сказал председатель профильного комитента. Он подчеркнул, что темпы работ на многих объектах хорошие, предпосылок к срыву сроков нет. Борис Елкин заверил, что лично контролирует строительство и ремонт дорог.

По его словам, основные работы сейчас идут на трассе Псков – Гдов – Сланцы. «Там есть определённый дискомфорт для граждан», - заключил он.

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