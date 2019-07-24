Деятельность молодежной наркогруппы пресечена в Псковской области

11:53, 24 июля 2019, ПАИ

В Псковской области пресечена деятельность молодежной группы, которая занималась распространением наркотиков. Как рассказал прокурор региона Сергей Белов, в состав сообщества входили преимущественно студенты одного из университетов Пскова. Всего в группе было 14 человек, передает корреспондент Псковского агентства информации со ссылкой на заявление прокурора области, прозвучавшее на заседании расширенной коллегии ведомства 24 июля.

Через мессенджеры молодые люди находили покупателей, делали так называемые закладки и получали прибыль. Во время задержания у членов группы было изъято 1,5 кг амфетамина. Один из участников преступного сообщества уже привлечен к уголовной ответственности.

«Можем, когда захотим», - резюмировал прокурор области, давая оценку работе своих коллег.