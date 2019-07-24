0
10:47
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
15:42
Опубликовано видео с места пожара в Острове
19:30
Псковские спасатели поощрены за участие в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области
16:16
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук
12:12
Найдена пропавшая в Великих Луках девочка
11:17
Старинную кованую ограду похитили на Дмитровском кладбище в Пскове
09:49
Девочка пропала в Великих Луках
Еще новости
Происшествия

Деятельность молодежной наркогруппы пресечена в Псковской области

В Псковской области пресечена деятельность молодежной группы, которая занималась распространением наркотиков. Как рассказал прокурор региона Сергей Белов, в состав сообщества входили преимущественно студенты одного из университетов Пскова. Всего в группе было 14 человек, передает корреспондент Псковского агентства информации со ссылкой на заявление прокурора области, прозвучавшее на заседании расширенной коллегии ведомства 24 июля.

Через мессенджеры молодые люди находили покупателей, делали так называемые закладки и получали прибыль. Во время задержания у членов группы было изъято 1,5 кг амфетамина. Один из участников преступного сообщества уже привлечен к уголовной ответственности.

«Можем, когда захотим», - резюмировал прокурор области, давая оценку работе своих коллег.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
24 июля 2019
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
Опубликовано видео с места пожара в Острове
23 июля 2019
Опубликовано видео с места пожара в Острове
Псковские спасатели поощрены за участие в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области
22 июля 2019
Псковские спасатели поощрены за участие в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук
22 июля 2019
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук
Найдена пропавшая в Великих Луках девочка
22 июля 2019
Найдена пропавшая в Великих Луках девочка
Старинную кованую ограду похитили на Дмитровском кладбище в Пскове
22 июля 2019
Старинную кованую ограду похитили на Дмитровском кладбище в Пскове 1
Девочка пропала в Великих Луках
22 июля 2019
Девочка пропала в Великих Луках
Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе
21 июля 2019
Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе

Идет загрузка...