Начался ремонт дороги от Рижского проспекта в Пскове до деревни Родина

13:57, 24 июля 2019, ПАИ

Начался ремонт дороги от Рижского проспекта в Пскове до конца деревни Родина Псковского района. Он выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 24 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ремонт трассы, добавил Борис Елкин, начался 22 июля.

Также он рассказал, что работы идут на улице Юбилейной. Сейчас там проводится переустройство ливневой канализации, затем начнётся ремонт участка между мостом через реку Великую и дамбой.