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Общество

По улице Юности в Пскове пойдут автобусы

На улице Юности в Пскове в ближайшее время запустят автомобильное движение. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.   

Борис Елкин назвал улицу Юности важным социальным объектом. Не случайно власти столько внимание уделили этапу строительства участки дороги и приемке результата работ. Он рассказал, что асфальтобетонное покрытие подрядчик уже обновил в тех местах, где оно не соответствовало нормативным требованиям.

«В ближайшее время дорогу закончим. Два дня назад часть блоков уже убрали», — отметил Борис Елкин и добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос запуска автобусного движения по этому участку улицы.

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