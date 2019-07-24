Ремонт Рижского проспекта в Пскове начнут в 2020 году

11:59, 24 июля 2019, ПАИ

В следующем году в Пскове планируется начать ремонт Рижского проспекта. «В начале будем делать от Ольгинского моста до Ольгинской гостиницы, а дальше надо смотреть уже по финансированию», - заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин отметил, что в Пскове достаточно много хороших дорог особенно в центре города. «Октябрьский проспект неплохого качества», - привёл он пример и заметил, что идеальных дорог не бывает, «всегда есть моменты, за которые можно зацепиться».

Председатель профильного комитета подчеркнул, что все дороги в один год сделать нельзя, это долгосрочная перспектива. Он пообещал, что будут вестись работы и на капиталоёмких объектах, и на тех, которые требуют оперативного ремонта.

Борис Елкин добавил, что сезон дорожных работ заканчивается 15-31 октября.