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Общество

Капремонт дороги Гверстонь - Крупп - Кулье начнется в 2020 году

Капитальный ремонт автодороги Гверстонь  - Крупп - Кулье (6,6 км) в Печорском районе начнется в этом году с переходом на 2021-й в рамках программ приграничного сотрудничества с Эстонией и Латвией. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Бориса Елкина, в этом году начнётся реконструкция дороги, а капительный ремонт – в следующем.

Ранее был подписан грантовый контракт на 5 млн евро по программе приграничного сотрудничества «Россия — Эстония».

 Кроме того, добавил Борис Елкин, в этом году в рамках программ приграничного сотрудничества с Эстонией и Латвией стартуют работы по реконструкции автодороги Лавры - граница с Латвией (4,2 км).

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