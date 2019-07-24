Капремонт дороги Гверстонь - Крупп - Кулье начнется в 2020 году

12:32, 24 июля 2019, ПАИ

Капитальный ремонт автодороги Гверстонь - Крупп - Кулье (6,6 км) в Печорском районе начнется в этом году с переходом на 2021-й в рамках программ приграничного сотрудничества с Эстонией и Латвией. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Бориса Елкина, в этом году начнётся реконструкция дороги, а капительный ремонт – в следующем.

Ранее был подписан грантовый контракт на 5 млн евро по программе приграничного сотрудничества «Россия — Эстония».

Кроме того, добавил Борис Елкин, в этом году в рамках программ приграничного сотрудничества с Эстонией и Латвией стартуют работы по реконструкции автодороги Лавры - граница с Латвией (4,2 км).