25-летие Полистовского заповедника отметят на фестивале «РосянкаFest»

13:14, 24 июля 2019, ПАИ

27 июля в 11:00 в Детском парке Пскова пройдёт познавательный экологический праздник «РосянкаFest», организаторами которого станут Полистовский заповедник и газета «Комсомольская правда - Псков». Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Полистовский» Елена Перова заявила, что в рамках фестиваля заповедник отметит 25-летие, передает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 24 июля.

По словам Елены Перовой, идея празднования дня рождения с широкой аудиторией появилась не случайно - сотрудникам заповедника хотелось бы, чтобы об этом уникальном месте узнало как можно больше людей. «Псковская область богата культурным и историческим наследием. Практика показывает, что далеко не все знакомы с этой территорией», - считает она.

Елена Перова также подчеркнула, что в рамках фестиваля планируется развенчать стереотипы о болотах, поскольку, как отметила замдиректора заповедника, болото – «красивое и уникальное место, один из мощнейших фильтров питьевой воды в природе».

Кроме того, заместитель директора поделилась историей о том, как появилось название мероприятия: «Росянка - хищное растение, но миниатюрное, в целом оно может выживать без насекомых. Для нас росянка - это символ какого-то открытия, то, что можно увидеть, если прикоснуться к миру природы. Мы готовы делиться своими знаниями. Мы уверены, что на болоте можно не скучать».

Координатор проекта «РосянкаFest» Анна Илларионова рассказала, что фестивальные мероприятия стартуют в 11:00. В частности, для псковичей выступят певцы, танцоры, будут показаны номера с дрессированными собаками. Кроме того, авторы из Бежаницкого района прочитают собственные стихотворения. На территории праздника будет работать фотозона. Гости смогут принять участие в розыгрыше призов, главный из которых – два сертификата на экскурсии по Полистовскому заповеднику на группу до 12 человек.

Организаторы добавили, что фестиваль пройдёт на нескольких площадках, для гостей будет подготовлен не только концерт, но и мастер-классы, квесты и другие мероприятия.