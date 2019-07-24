0
16:36
Зарплата почтальонов в Псковской области вырастет в ноябре
14:23
«Тихая охота»: Где в Псковской области собирают больше всего грибов
13:57
Начался ремонт дороги от Рижского проспекта в Пскове до деревни Родина
13:14
25-летие Полистовского заповедника отметят на фестивале «РосянкаFest»
12:56
Губернатор: Семь районов и два города станут точками роста Псковской области
12:37
В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
12:23
Более 200 млн рублей приносят платные трассы дорожному фонду Псковской области
Еще новости
Общество

25-летие Полистовского заповедника отметят на фестивале «РосянкаFest»

27 июля в 11:00 в Детском парке Пскова пройдёт познавательный экологический праздник «РосянкаFest», организаторами которого станут Полистовский заповедник и газета «Комсомольская правда - Псков». Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Полистовский» Елена Перова заявила, что в рамках фестиваля заповедник отметит 25-летие, передает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 24 июля.

По словам Елены Перовой, идея празднования дня рождения с широкой аудиторией появилась не случайно - сотрудникам заповедника хотелось бы, чтобы об этом уникальном месте узнало как можно больше людей. «Псковская область богата культурным и историческим наследием. Практика показывает, что далеко не все знакомы с этой территорией», - считает она.

Елена Перова также подчеркнула, что в рамках фестиваля планируется развенчать стереотипы о болотах, поскольку, как отметила замдиректора заповедника, болото – «красивое и уникальное место, один из мощнейших фильтров питьевой воды в природе».

Кроме того, заместитель директора поделилась историей о том, как появилось название мероприятия: «Росянка - хищное растение, но миниатюрное, в целом оно может выживать без насекомых. Для нас росянка -  это символ какого-то открытия, то, что можно увидеть, если прикоснуться к миру природы. Мы готовы делиться своими знаниями. Мы уверены, что на болоте можно не скучать».

Координатор проекта «РосянкаFest» Анна Илларионова рассказала, что фестивальные мероприятия стартуют в 11:00. В частности, для псковичей выступят певцы, танцоры, будут показаны номера с дрессированными собаками. Кроме того, авторы из Бежаницкого района прочитают собственные стихотворения. На территории праздника будет работать фотозона. Гости смогут принять участие в розыгрыше призов, главный из которых – два сертификата на экскурсии по Полистовскому заповеднику на группу до 12 человек.

Организаторы добавили, что фестиваль пройдёт на нескольких площадках, для гостей будет подготовлен не только концерт, но и мастер-классы, квесты и другие мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Зарплата почтальонов в Псковской области вырастет в ноябре
24 июля 2019
Зарплата почтальонов в Псковской области вырастет в ноябре
Начался ремонт дороги от Рижского проспекта в Пскове до деревни Родина
24 июля 2019
Начался ремонт дороги от Рижского проспекта в Пскове до деревни Родина
25-летие Полистовского заповедника отметят на фестивале «РосянкаFest»
24 июля 2019
25-летие Полистовского заповедника отметят на фестивале «РосянкаFest»
Губернатор: Семь районов и два города станут точками роста Псковской области
24 июля 2019
Губернатор: Семь районов и два города станут точками роста Псковской области 1
В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
24 июля 2019
В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
Более 200 млн рублей приносят платные трассы дорожному фонду Псковской области
24 июля 2019
Более 200 млн рублей приносят платные трассы дорожному фонду Псковской области
Ремонт Рижского проспекта в Пскове начнут в 2020 году
24 июля 2019
Ремонт Рижского проспекта в Пскове начнут в 2020 году
В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения
24 июля 2019
В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения

Идет загрузка...