Более 9 тонн итальянского мяса, сыра и консервов не пропустили через границу в Пыталовском районе

13:09, 24 июля 2019, ПАИ

В деревне Убылинка Пыталовского района специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу более 9 тонн готовых мясных продуктов, сыра в ассортименте и рыбных консервов, которые везли из Италии в Казахстан.

«В ходе проведения ветеринарного контроля специалистами территориального Управления Россельхознадзора выявлено документарное нарушение в части оформления ветеринарных сертификатов», - сообщили в ведомстве.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Вся продукция возвращена на сопредельную территорию.