Более 13 млн на погашение ущерба по преступлениям выплатили жители Псковской области за полгода

13:45, 24 июля 2019, ПАИ

Судебные приставы Псковской области взыскали более 13 млн рублей ущерба от преступлений за последние полгода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Всего за 6 месяцев приставы окончили 81 исполнительное производство о взыскании ущерба, по которым взыскателям перечислили около 2 млн рублей. По неоконченным исполнительным производствам в 2019 году частично взыскали более 11 миллионов рублей. «Для сравнения: за тот же период 2018 года удалось взыскать около 5 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе рассказала, что на основании исполнительного листа Куньинского районного суда судебный пристав-исполнитель возбудил в отношении жителя района о взыскании с него ущерба в размере 85 тысяч рублей. Возмещение ущерба было назначено по приговору суда за угон автомобиля и попадания на нём в дорожно-транспортное происшествие. Только после того, как судебный пристав ограничил виновного в праве выезда за пределы страны, должник оплатил причиненный ущерб полностью.

На исполнении в отделах судебных приставов ещё более 2 тысяч исполнительных производств данной категории. По более тысячи из них, вычеты производятся из доходов граждан, добавили в ведомстве.