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Общество

Более 13 млн на погашение ущерба по преступлениям выплатили жители Псковской области за полгода

Фото УФССП России по Псковской области

 

Судебные приставы Псковской области взыскали более 13 млн рублей ущерба от преступлений за последние полгода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Всего за 6 месяцев приставы окончили 81 исполнительное производство о взыскании ущерба, по которым взыскателям перечислили около 2 млн рублей. По неоконченным исполнительным производствам в 2019 году частично взыскали более 11 миллионов рублей. «Для сравнения: за тот же период 2018 года удалось взыскать около 5 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе рассказала, что на основании исполнительного листа Куньинского районного суда судебный пристав-исполнитель возбудил в отношении жителя района о взыскании с него ущерба в размере 85 тысяч рублей. Возмещение ущерба было назначено по приговору суда за угон автомобиля и попадания на нём в дорожно-транспортное происшествие. Только после того, как судебный пристав ограничил виновного в праве выезда за пределы страны, должник оплатил причиненный ущерб полностью.

На исполнении в отделах судебных приставов ещё более 2 тысяч исполнительных производств данной категории. По более тысячи из них, вычеты производятся из доходов граждан, добавили в ведомстве.

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