Границу Латвии планируют защитить при помощи армии
Государственная погранохрана и Национальные вооруженные силы Латвии планируют укрепить государственную границу страны армией. Об этом пишет открыто.lv со ссылкой на заявление агентству ЛЕТА пресс-секретаря министерства внутренних дел Мариса Зариньша. Обсуждение этого вопроса пройдет на встрече министров двух ведомств.
Ранее в июне на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции было объявлено о желании Министерства внутренних дел привлечь Национальные вооруженные силы к обороне восточной границы, однако Минобороны на эту инициативу не отреагировало.
Для этого необходимо более детальное обсуждение вопроса, приведение в порядок юридических вопросов, планирование финансовых и других ресурсов. Министр обороны Артис Пабрикс подчеркивал, что подразделение Национальных вооруженных сил нельзя просто «одолжить» на некоторое время.