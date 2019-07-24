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Общество

Границу Латвии планируют защитить при помощи армии

Государственная погранохрана и Национальные вооруженные силы Латвии планируют укрепить государственную границу страны армией. Об этом пишет открыто.lv со ссылкой на заявление агентству ЛЕТА пресс-секретаря министерства внутренних дел Мариса Зариньша. Обсуждение этого вопроса пройдет на встрече министров двух ведомств.

Ранее в июне на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции было объявлено о желании Министерства внутренних дел привлечь Национальные вооруженные силы к обороне восточной границы, однако Минобороны на эту инициативу не отреагировало.

Для этого необходимо более детальное обсуждение вопроса, приведение в порядок юридических вопросов, планирование финансовых и других ресурсов. Министр обороны Артис Пабрикс подчеркивал, что подразделение Национальных вооруженных сил нельзя просто «одолжить» на некоторое время.

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