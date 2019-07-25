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Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью
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Общество

Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью

Фото: Андрей Степанов

Билайн расширил географию подключения к первому в России полноценному социальному продукту «Социальный пакет». Теперь тариф, созданный Билайн специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью, доступен для подключения в магазинах Билайн в Пскове и в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании. 

Абонентская плата тарифного плана «Социальный пакет» на территории Псковской области составляет всего 99 рублей в месяц.

В эту стоимость входят:

Важной составляющей частью нового продукта является перечень специализированных опций и дополнительных возможностей для клиентов. Активное участие в разработке рекомендаций по включению специализированных сервисов для клиентов с особыми потребностями принимали специалисты инклюзивного проекта Everland и социального движения «Белая трость», основанного инвалидами по зрению. 

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ МЕДИКОВ

«Мой Доктор» (16+) – удобный сервис для удаленной консультации с врачами, когда отсутствует возможность оперативно приехать в городскую поликлинику. Стоимость подписки для абонентов социального тарифа – всего 60 рублей в месяц, в которую входят 5 срочных консультаций с дежурным педиатром или терапевтом, 1 консультационное заключение узкопрофильного специалиста, а также скидки от партнеров и специальные условия на проведение исследований. Первые 7 дней сервис доступен бесплатно.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

В продукте предусмотрена услуга «Доверительный платеж» – это возможность всегда оставаться на связи с близкими для общения и для получения помощи в экстренных ситуациях даже при 0 баланса номера телефона. Для таких ситуаций доступна простая команда для пополнения счета, удобная для людей с ограниченными возможностями. При ее наборе счет пополнится автоматически на 30 рублей на три дня без взимания дополнительной платы за услугу.

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕСУРСАМ

Для клиентов «Социального пакета» реализован безлимитный трафик на официальные порталы и сервисы ряда государственных органов и служб, в том числе координируемых Министерством труда и социальной защиты.

Благодаря бесплатному доступу к таким ресурсам клиенты тарифа смогут получать информацию по трудоустройству на порталах Федеральной службы по труду и занятости (rostrud.ru, trudvsem.ru, онлайнинспекция.рф), информацию о пенсионном обеспечении на портале Пенсионного фонда (pfrf.ru), о мерах социальной поддержки (egisso.ru), информацию по вопросам установления инвалидности (fbmse.ru), информацию по вопросам инвалидности и реабилитации на портале государственной программы «Доступная среда» (zhit-vmeste.ru).

ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК

В ближайшей перспективе для людей с ограничениями по слуху будут доступен сервис онлайн-сурдоперевода для снятия барьера коммуникации с врачом, получении консультаций, вызов служб МЧС и т.д. Первые 60 минут в месяц будут предоставляться бесплатно.

Для людей с ограничениями по зрению уже бесплатно реализованы карты Яндекс.Карты (6+) и Google Карты (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+).

Также в продукте «Социальный пакет» доступны специальные развлекательные сервисы для студенческой аудитории, позволяющие общаться в социальных сетях и слушать музыку.

Подключиться к «Социальному пакету» можно только в собственных магазинах Билайн при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего право на получение льгот. По одному документу, подтверждающему право на получение льгот, на тарифный план «Социальный пакет» может быть подключен только один абонентский номер.

Более подробная информации о продукте «Социальный пакет»: https://pskovskaya-obl.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/socialniy-paket/

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