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Общество

Жители Казани, Ленинградской, Мурманской, Московской и Тульской областей стали жертвами псковских клещей

В этом сезоне от укусов клещей в Псковской области пострадали 14 жителей Ленинградской области, в том числе 7 детей, четверо жителей Мурманской области, среди которых двое детей, двое приезжих из Московской области, двое гостей из Тульской области и один из Казани. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

По его словам, в период с 1 января по 23 июля в медицинские учреждения региона с жалобами на укусы клещей обратились 3 тыс. 213 человек, в том числе 752 ребёнка. Больше всего пострадавших зафиксировано в Пскове – 953 (235 – дети), в Великих Луках – 262 (65 – дети) и Опочецком районе – 225 (36 дети).

Иммуноглобулин был введен 137 людям, среди которых 132 ребёнка.

В микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области поступили 1859 клещей, из которых 436 проверили  методом ИФА на энцефалит. Три насекомых оказались переносчиками вируса.

Методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз,  моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз исследовали 1 тыс. 404  клещ. В двух случаях был получен положительный результат на энцефалит, в 409 – на боррелиоз, в 38 – на моноцитарный эрлихиоз, в  5 – на гранулоцитарный анаплазмоз.

Из объектов окружающей среды были проверены 19 клещей, два из которых оказались переносчиками боррелиоза.

Акарицидные обработки в этом сезоне провели на площади 485,438 га, из которых 94,388 га – территории детских загородных лагерей.

Привились от энцефалита в этом году 3 тыс. 92 человека, в том числе 330 детей.

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