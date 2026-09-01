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Общество

Александр Котов: Знания остаются капиталом, который никогда не обесценится

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов обратился к школьникам, студентам, педагогам и родителям в День знаний.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Он отметил, что 1 сентября – особенный день для тысяч жителей Псковской области: первоклассники впервые переступают школьный порог, а старшеклассники делают очередной шаг навстречу взрослой жизни.

По словам Александра Котова, День знаний – это не только начало нового учебного года, но и символ обновления и новых возможностей.

«В наш стремительный век, когда всё вокруг меняется с невероятной быстротой, знания остаются тем капиталом, который никогда не обесценится. Именно они дают человеку надёжную опору, помогают самостоятельно мыслить, принимать верные решения и уверенно состояться в жизни», – подчеркнул председатель регионального парламента.

Особые слова благодарности Александр Котов адресовал педагогам. Он отметил, что воспитание подрастающего поколения требует от учителей и преподавателей большой самоотдачи, мудрости и терпения, а результатом этой работы становятся успехи учеников и развитие государства.

«Пусть новый учебный год будет наполнен радостью познания и вдохновляющими свершениями!» – говорится в обращении председателя Законодательного Собрания.

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