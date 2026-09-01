До 25 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 сентября

07:11, 01 сентября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 1 сентября. Местами по области пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по региону днём составит +20...+25 градусов.

В Пскове также прогнозируют кратковременные дожди, столбики термометров покажут +22...+24. Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Псковской области ожидается неустойчивая погода. В течение месяца периоды потепления будут сменяться дождливыми днями, а во второй половине сентября температура постепенно начнёт снижаться.