«Мудрости и терпения»: Игорь Руденя обратился к педагогам и родителям в День знаний

08:42, 01 сентября 2026, ПАИ

С Днём знаний поздравил жителей Псковской области полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

«Начинается новый учебный год для школьников, студентов, их родителей и педагогов. По традиции самые тёплые слова звучат в адрес первоклассников. В этот день вы пополните ряды большой и дружной школьной семьи, встретитесь с первым учителем и одноклассниками, которые будут вашими друзьями на долгие годы», – отметил он.

Игорь Руденя подчеркнул, что новый учебный год станет ответственным этапом для выпускников, которым предстоит сделать важные шаги – определить своё будущее. А для первокурсников День знаний – это первая ступень на пути в профессию, с которой они решили связать свою жизнь. Полпред выразил уверенность, этот путь будет добрым и интересным, а новые знания помогут всем студентам стать хорошими специалистами в своём деле, чтобы приносить пользу России.

«На этом пути всех учащихся будут поддерживать родители, учителя и преподаватели, которые научат вас преодолевать трудности, верить в себя, быть успешными и трудолюбивыми. Желаю педагогам и родителям мудрости, терпения, новых поводов для радости и гордости детьми!» – заключил он.