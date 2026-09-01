Более 10 тысяч пассажиров воспользовались камерами хранения на вокзалах Пскова и Великих Лук
Более 10 тысяч человек воспользовались автоматическими камерами хранения на железнодорожных вокзалах Пскова и Великих Лук за семь месяцев 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Только в июле услугой автоматических камер хранения на двух вокзалах воспользовались более 3 тысяч пассажиров.
Камеры хранения работают круглосуточно. Они предназначены для безопасного хранения багажа и личных вещей пассажиров.
Ранее сообщалось, что вокзалы Пскова и Великих Лук обслужили более 400 тысяч пассажиров с начала года.
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