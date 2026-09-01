Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области

07:31, 01 сентября 2026, ПАИ

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области. Сообщение об этом опубликовали в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MАХ.

«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112», – говорится в сообщении.

Жителям региона также напомнили о возможных ограничениях интернета и мобильной связи. Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.

Добавим, что беспилотная опасность в Псковской области была объявлена в 12 ночи.